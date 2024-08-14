В Казахстан возвращены активы из ряда стран на 2 млрд долларов

Казахстан вернул активы на 2 млрд долларов из Австрии, Франции, Лихтенштейна, Эмиратов, Турции, России и других стран в виде денег, ценных бумаг, недвижимости и драгоценностей.

Казахстан вернул активы на 2 млрд долларов из Австрии, Франции, Лихтенштейна, Эмиратов, Турции, России и других стран в виде денег, ценных бумаг, недвижимости и драгоценностей.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в Агентстве по противодействию коррупции.

Из общей суммы на долю Лихтенштейна пришлось 116,7 млрд тенге (243,4 млн долларов); Австрии - 36,8 млрд тенге (76,7 млн долларов); ОАЭ – 6,3 млрд тенге (13,1 млн долларов), Турции - 2,2 млрд тенге (4,5 млн долларов) и т.д.

С начала 2024 года в рамках завершенных уголовных дел возмещено порядка 195 млрд тенге (406,7 млн долларов).

"Всего за последние 2,5 года, в том числе со стороны олигополий, народу Казахстана возвратили 1,09 трлн тенге (более 2 млрд долларов)", - сообщили в Антикоре.

Ранее Агентство сообщило о передаче государству объектов недвижимости, возвращенных племянником Назарбаева Кайратом Сатыбалдыулы в качестве возмещения ущерба. Так, бизнес-центр Kaisar Tower в Алматы стоимостью более 7,9 млрд тенге (16,4 млн долларов) передали в распоряжение Казахского национального женского педагогического университета.

Кроме того, на баланс РГУ "Казахская национальная академия искусств им.Т.Жургенова" передано административное здание стоимостью более 800 млн тенге (1,6 млн долларов).

В столице Казахстана три особняка стоимостью более 5 млрд тенге (10,4 млн долларов) переданы в КГУ "Кабинет психолого-педагогической коррекции" акимата города Астаны для детей с инвалидностью. Это позволит значительно улучшить образовательные условия и поддержать развитие творческих инициатив, сообщили в агентстве.

Также по уголовному делу в отношении экс-вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Теймура Токтабаева, осужденного за злоупотребление должностными полномочиями, в пользу государства передали уникальное месторождение "Шевченковское" в Костанайской области с крупными запасами никеля и кобальта стоимостью более 5,6 трлн тенге (11,6 млрд долларов).