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В Казахстан с визитом 11 июня прибудет глава Южной Кореи

В Казахстан с визитом 11 июня прибудет глава Южной Кореи 11-13 июня 2024 года Казахстан с госвизитом посетит президент Республики Корея Юн Сок Ёль.
В регионе
7 июня 2024 г. 11:48
В Казахстан с визитом 11 июня прибудет глава Южной Кореи

11-13 июня 2024 года Казахстан с госвизитом посетит президент Республики Корея Юн Сок Ёль.

Как передает Report, об этом сообщает Акорда.

"Президенты двух стран проведут переговоры и примут участие в казахско-корейском бизнес-форуме. В рамках визита будет подписан ряд двусторонних документов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) встретятся через месяц в Астане (3-4 июля).

"Главы государств-членов ШОС рассмотрят широкий спектр актуальных вопросов политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия", - отмечается в сообщении.

По данным Акорды, ожидается участие в форуме лидеров стран-наблюдателей и партнеров по диалогу.

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