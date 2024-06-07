В Казахстан с визитом 11 июня прибудет глава Южной Кореи

11-13 июня 2024 года Казахстан с госвизитом посетит президент Республики Корея Юн Сок Ёль.

11-13 июня 2024 года Казахстан с госвизитом посетит президент Республики Корея Юн Сок Ёль.

Как передает Report, об этом сообщает Акорда.

"Президенты двух стран проведут переговоры и примут участие в казахско-корейском бизнес-форуме. В рамках визита будет подписан ряд двусторонних документов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) встретятся через месяц в Астане (3-4 июля).

"Главы государств-членов ШОС рассмотрят широкий спектр актуальных вопросов политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия", - отмечается в сообщении.

По данным Акорды, ожидается участие в форуме лидеров стран-наблюдателей и партнеров по диалогу.