В Казахстан с визитом 11 июня прибудет глава Южной Кореи

11-13 июня 2024 года Казахстан с госвизитом посетит президент Республики Корея Юн Сок Ёль.
Как передает Report, об этом сообщает Акорда.
"Президенты двух стран проведут переговоры и примут участие в казахско-корейском бизнес-форуме. В рамках визита будет подписан ряд двусторонних документов", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) встретятся через месяц в Астане (3-4 июля).
"Главы государств-членов ШОС рассмотрят широкий спектр актуальных вопросов политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия", - отмечается в сообщении.
По данным Акорды, ожидается участие в форуме лидеров стран-наблюдателей и партнеров по диалогу.