В Катаре заявили о работе над восстановлением диалога для урегулирования вокруг Ирана

Катар прилагает дипломатические усилия для восстановления диалога между всеми сторонами с целью урегулирования конфликта между Ираном и Израилем.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава правительства, министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.
В ходе встречи с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи в Стамбуле премьер Катара подчеркнул, что Доха "совместно со своими партнерами прилагает активные усилия для восстановления диалога между всеми сторонами для решения спорных вопросов и укрепления безопасности в регионе и мире", говорится в заявлении катарского внешнеполитического ведомства.
Он вновь отметил, что Катар решительно осуждает удары Израиля.