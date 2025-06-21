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В Катаре заявили о работе над восстановлением диалога для урегулирования вокруг Ирана

В Катаре заявили о работе над восстановлением диалога для урегулирования вокруг Ирана Катар прилагает дипломатические усилия для восстановления диалога между всеми сторонами с целью урегулирования конфликта между Ираном и Израилем.
В регионе
21 июня 2025 г. 17:58
В Катаре заявили о работе над восстановлением диалога для урегулирования вокруг Ирана

Катар прилагает дипломатические усилия для восстановления диалога между всеми сторонами с целью урегулирования конфликта между Ираном и Израилем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава правительства, министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

В ходе встречи с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи в Стамбуле премьер Катара подчеркнул, что Доха "совместно со своими партнерами прилагает активные усилия для восстановления диалога между всеми сторонами для решения спорных вопросов и укрепления безопасности в регионе и мире", говорится в заявлении катарского внешнеполитического ведомства.

Он вновь отметил, что Катар решительно осуждает удары Израиля.

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Версия на английском языке Qatar announces efforts to restore dialogue for resolving Iran-related tensions

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