В Каспийском море проводятся учения

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Корабли Каспийской флотилии вышли в море на учения в рамках проверки боевой готовности соединений и частей Южного военного округа (ЮВО) России, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

"Корабельная группировка Каспийской флотилии в составе 10 кораблей, катеров и судов обеспечения вышла из пункта базирования - порт Махачкала - и приступила к выполнению учебно-боевых задач. В учениях задействованы ракетный корабль "Дагестан", десантные катера, противодиверсионный катер "П-351" "Грачонок", а также суда гидрографической службы и вспомогательного флота", - говорится в сообщении ЮВО.