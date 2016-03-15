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    В Каспийском море прошли учения по борьбе с подводными диверсантами

    Корабли в двух пунктах базирования, Астрахани и Махачкале, отрабатывали методы противоподводной и диверсионной обороны

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Более 20 кораблей Каспийской флотилии России приняли участие в учениях по борьбе с подводными диверсантами. 

    Как сообщает Report, об этом заявили в пресс-службе Южного военного округа России.

    Корабли в двух пунктах базирования, Астрахани и Махачкале, отрабатывали методы противоподводной и диверсионной обороны.

    Помимо крупных боевых кораблей, в учениях принимали участие катера и суда, а также около 400 военнослужащих корабельных соединений.

    Отрабатывались также действия военных и гражданского персонала при обнаружении взрывных устройств на территории воинских частей.

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