В Каспийском море прошли учения по борьбе с подводными диверсантами

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Более 20 кораблей Каспийской флотилии России приняли участие в учениях по борьбе с подводными диверсантами.

Как сообщает Report, об этом заявили в пресс-службе Южного военного округа России.

Корабли в двух пунктах базирования, Астрахани и Махачкале, отрабатывали методы противоподводной и диверсионной обороны.

Помимо крупных боевых кораблей, в учениях принимали участие катера и суда, а также около 400 военнослужащих корабельных соединений.

Отрабатывались также действия военных и гражданского персонала при обнаружении взрывных устройств на территории воинских частей.