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В Кашкадарьинской области Узбекистана произошло землетрясение магнитудой 4,6

В Кашкадарьинской области Узбекистана произошло землетрясение магнитудой 4,6 Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Миришкорском районе Кашкадарьинской области Узбекистана.
В регионе
4 марта 2024 г. 12:20
В Кашкадарьинской области Узбекистана произошло землетрясение магнитудой 4,6

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Миришкорском районе Кашкадарьинской области Узбекистана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.

"На территории Миришкорского района Кашкадарьинской области в 11:29 в понедельник произошло землетрясение. Магнитуда землетрясения в эпицентре, который находился в 457 км в юго-западном направлении от Ташкента, составила 4,6. Глубина очага - 8 км", - говорится в сообщении. По данным центра, в Кашкадарьинской области подземные толчки ощущались с силой 2-3 балла по шкале интенсивности.

О жертвах и разрушениях не сообщается.

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