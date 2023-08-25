О нас

В Карсе создана Ассоциация бизнесменов Азербайджана

В Карсе создана Ассоциация бизнесменов Азербайджана В турецкой провинции Карс создана Ассоциация бизнесменов Азербайджана (АБА).
В регионе
25 августа 2023 г. 11:54
В Карсе создана Ассоциация бизнесменов Азербайджана

В турецкой провинции Карс создана Ассоциация бизнесменов Азербайджана (АБА).

Как сообщает Report, Ассоциация будет осуществлять деятельность в социальной, культурной и экономической сферах.

Глава Ассоциации Зякярия Демирел, сообщил, что в ближайшие дни пройдет заседание АБА в расширенном составе. Он добавил, что начинается регистрация желающих вступить в Ассоциацию.

Процитировав слова Мустафы Кемаля Ататюрка "Радость Азербайджана - это наша радость, а печаль - наша печаль", а также слова общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева "Мы одна нация, два государства", глава АБА отметил, что Турция и Азербайджан являются неразлучными братскими странами.

"Мы создали Ассоциацию, которая будет осуществлять реальную деятельность и поддерживать турецко-азербайджанское братство в Карсе. Двери нашей Ассоциации открыты как для азербайджанцев, так и для всего населения Карса", - подчеркнул Демирел.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qarsda Azərbaycan İş Adamları Dərnəyi yaradılıb

Самое читаемое

Турецкий политолог: Армения предвидела свое поражение на заседании Совбеза ООН
Турецкий политолог: Армения предвидела свое поражение на заседании Совбеза ООН
18 августа 2023 г. 15:30
Эксперт: Франции следует поддержать законное право Азербайджана на контроль своих границ
Эксперт: Франции следует поддержать законное право Азербайджана на контроль своих границ
21 августа 2023 г. 14:07
Тяжелое ДТП в Казахстане, погибли девять человек
ВидеоТяжелое ДТП в Казахстане, погибли девять человек
19 августа 2023 г. 08:14
Глав дипмиссий Дании и Нидерландов вызвали в МИД Турции
Глав дипмиссий Дании и Нидерландов вызвали в МИД Турции
21 августа 2023 г. 19:05
Азербайджан возобновил поставки аккумуляторов в две страны
Азербайджан возобновил поставки аккумуляторов в две страны
22 августа 2023 г. 12:35
Лига чемпионов УЕФА: Галатасарай одержал победу в Норвегии
Лига чемпионов УЕФА: "Галатасарай" одержал победу в Норвегии
24 августа 2023 г. 01:35
Азербайджан увеличил экспорт электроэнергии в Грузию в 11 раз
Азербайджан увеличил экспорт электроэнергии в Грузию в 11 раз
24 августа 2023 г. 15:31
Лидер КНДР наблюдал за запуском крылатых ракет в рамках военных учений
Лидер КНДР наблюдал за запуском крылатых ракет в рамках военных учений
21 августа 2023 г. 06:35
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Узбекистан связывает давняя история
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Узбекистан связывает давняя история
22 августа 2023 г. 20:54
На автомобильной дороге Алят-Астара произошла авария, есть погибший и раненый
ФотоНа автомобильной дороге Алят-Астара произошла авария, есть погибший и раненый
24 августа 2023 г. 19:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi