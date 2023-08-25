В Карсе создана Ассоциация бизнесменов Азербайджана

В турецкой провинции Карс создана Ассоциация бизнесменов Азербайджана (АБА).

В турецкой провинции Карс создана Ассоциация бизнесменов Азербайджана (АБА).

Как сообщает Report, Ассоциация будет осуществлять деятельность в социальной, культурной и экономической сферах.

Глава Ассоциации Зякярия Демирел, сообщил, что в ближайшие дни пройдет заседание АБА в расширенном составе. Он добавил, что начинается регистрация желающих вступить в Ассоциацию.

Процитировав слова Мустафы Кемаля Ататюрка "Радость Азербайджана - это наша радость, а печаль - наша печаль", а также слова общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева "Мы одна нация, два государства", глава АБА отметил, что Турция и Азербайджан являются неразлучными братскими странами.

"Мы создали Ассоциацию, которая будет осуществлять реальную деятельность и поддерживать турецко-азербайджанское братство в Карсе. Двери нашей Ассоциации открыты как для азербайджанцев, так и для всего населения Карса", - подчеркнул Демирел.