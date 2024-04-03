В Карелии после падения с 15-метровой высоты умер рабочий

Один рабочий скончался и еще один получил ранения в результате падения с высоты 15 метров на одном из предприятий Петрозаводска.

Один рабочий скончался и еще один получил ранения в результате падения с высоты 15 метров на одном из предприятий Петрозаводска.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении прокуратуры республики.

"По предварительной информации, 03.04.2024 около 11 часов на территории производственного цеха в районе Шуйского шоссе г. Петрозаводска во время выполнения работ внутри промышленной печи два работника подрядной организации упали с 15-метровой высоты. Один из них скончался на месте, второй госпитализирован", - говорится в сообщении.

Прокуратура Петрозаводска организовала надзорные мероприятия, на место происшествия выезжал прокурор города Сергей Кокорев.

Во время проверки будет дана оценка исполнению требований трудового законодательства, обеспечению безопасности работников. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.