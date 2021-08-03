В Карелии ликвидировали все лесные пожары

Лесные пожары в Карелии полностью ликвидированы. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, на территории региона нет ни одного действующего очага.

Лесные пожары в Карелии полностью ликвидированы. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, на территории региона нет ни одного действующего очага.

"Лесопожарная обстановка в Карелии на сегодня: действующих лесных пожаров нет. 3 августа ликвидированы три крупных лесных пожара в Пряжинском и Суоярвском районах на площади 9 023 га", - говорится в сообщении пресс-службы правительства республики.

В Карелии в июле сложилась сложная лесопожарная обстановка в связи с аномальной жарой и атмосферной засухой, впервые зафиксированной в регионе за все время наблюдений. Площадь лесных пожаров превышала 15 тыс. га, проводилась эвакуация жителей поселка Найстенъярви Суоярвского района из-за угрозы перехода огня на населенный пункт.

С 21 июля в Карелии власти ввели режим ЧС. На помощь в борьбе с лесными пожарами в регион прибыли дополнительные силы МЧС, Минобороны, Рослесхоза, авиалесоохраны, в том числе пожарные из Архангельской и Мурманской областей. Всего количество задействованных сил достигало более 1 тыс. человек. Активно на тушении работали добровольцы. Ситуация стабилизировалась к 30 июля, в этот день был также снят режим ЧС.