В Карелии двух мужчин задержали по подозрению в убийстве шести человек и поджоге

В Карелии двух мужчин задержали по подозрению в убийстве шести человек и поджоге

Сотрудники полиции задержали двоих ранее судимых мужчин, которые подозреваются в убийстве шести человек в селе Деревянное в Карелии на почве бытового конфликта, а потом устроивших поджог для сокрытия преступления.

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