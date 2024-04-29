О нас

В Карачаево-Черкесии при нападении на наряд ДПС погибли двое полицейских

В Карачаево-Черкесии при нападении на наряд ДПС погибли двое полицейских Два сотрудника полиции погибли, четверо силовиков ранены при нападении на наряд ДПС в Карачаево-Черкесии. Ответным огнем уничтожены пятеро нападавших.
В регионе
29 апреля 2024 г. 09:06
В Карачаево-Черкесии при нападении на наряд ДПС погибли двое полицейских

Два сотрудника полиции погибли, четверо силовиков ранены при нападении на наряд ДПС в Карачаево-Черкесии. Ответным огнем уничтожены пятеро нападавших.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в пресс-службе МВД по региону.

"В результате боестолкновения погибли двое прикомандированных сотрудников полиции УМВД России по Курганской области. Ранения получили двое сотрудников ДПС ГИБДД МВД по Карачаево-Черкесии, сотрудник Росгвардии КЧР и сотрудник УМВД России по Курганской области. Пятеро нападавших уничтожены на месте", - говорится в сообщении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке 7 killed, 4 others injured in shootout between police and militants in Russia
Версия на азербайджанском языке Rusiyada polislə silahlılar arasında atışma olub, 7 nəfər ölüb, 4 nəfər yaralanıb

Другие новости из категории

В результате торнадо в штате Оклахома погибли четыре человека
В результате торнадо в штате Оклахома погибли четыре человека
29 апреля 2024 г. 09:38
В парламенте Грузии усилят меры безопасности
В парламенте Грузии усилят меры безопасности
29 апреля 2024 г. 09:16
Власти Турции проверят отель после взыскания с гражданина страны дополнительных €120
Власти Турции проверят отель после взыскания с гражданина страны дополнительных €120
29 апреля 2024 г. 06:18
В Тбилиси на митинге задержан экс-госминистр Грузии по евроатлантической интеграции
В Тбилиси на митинге задержан экс-госминистр Грузии по евроатлантической интеграции
29 апреля 2024 г. 04:38
В Тбилиси завершился митинг против законопроекта об иноагентах
В Тбилиси завершился митинг против законопроекта об иноагентах
29 апреля 2024 г. 03:12
Спецназ снял оцепление в Тбилиси у здания парламента
Спецназ снял оцепление в Тбилиси у здания парламента
29 апреля 2024 г. 02:47
Участники акции протеста в Тбилиси возводят баррикады
ФотоУчастники акции протеста в Тбилиси возводят баррикады
29 апреля 2024 г. 01:38
Пакистан и Иран назначили офицеров связи для координации действий погранслужб
Пакистан и Иран назначили офицеров связи для координации действий погранслужб
28 апреля 2024 г. 23:43
США назвали Алма-Атинскую декларацию основой делимитации границы Азербайджана и Армении
США назвали Алма-Атинскую декларацию основой делимитации границы Азербайджана и Армении
28 апреля 2024 г. 22:33
Пашинян и Блинкен обсудили переговоры с Баку и делимитацию в Тавуше
Пашинян и Блинкен обсудили переговоры с Баку и делимитацию в Тавуше
28 апреля 2024 г. 20:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi