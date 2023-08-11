О нас

В Калужской области произошло возгорание на электроподстанции

В Калужской области произошло возгорание на электроподстанции На электрической подстанции, расположенной в селе Росва Калужской области произошло возгорание. Пострадавших нет. Подключенные к подстанции населенные пункты обесточены.
В регионе
11 августа 2023 г. 09:48
В Калужской области произошло возгорание на электроподстанции

На электрической подстанции, расположенной в селе Росва Калужской области произошло возгорание. Пострадавших нет. Подключенные к подстанции населенные пункты обесточены.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

"Сегодня утром в Калуге произошло возгорание на электрической подстанции на территории села Росва. Пожарные расчеты и аварийные службы работают на месте. Пострадавших нет. Населенные пункты, подключенные к подстанции, остались без электричества", - написал он в соцсетях.

Он отметил, что в настоящее время аварийные службы принимают необходимые меры для ликвидации очага возгорания и восстановления энергоснабжения населенных пунктов. Причины возгорания уточняются.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rusiyanın Kaluqa vilayətindəki elektrik yarımstansiyası yanır

Самое читаемое

Демонтаж в Киеве герба СССР на самом высоком монументе Европы - Фоторепортаж
ФотоДемонтаж в Киеве герба СССР на самом высоком монументе Европы - Фоторепортаж
4 августа 2023 г. 14:59
В РФ свыше 11 человек пострадали, 200 эвакуированы из-за взрыва газа в жилом доме
В РФ свыше 11 человек пострадали, 200 эвакуированы из-за взрыва газа в жилом доме
4 августа 2023 г. 17:37
В Киеве на щит монумента Родина-мать установили украинский трезубец
ФотоВ Киеве на щит монумента "Родина-мать" установили украинский трезубец
6 августа 2023 г. 10:03
Бакинский Сабах разгромил Габалу в заключительной игре первого тура Премьер-лиги
Бакинский "Сабах" разгромил "Габалу" в заключительной игре первого тура Премьер-лиги
6 августа 2023 г. 23:05
На севере Вьетнама семь человек погибли из-за наводнений и оползней
На севере Вьетнама семь человек погибли из-за наводнений и оползней
7 августа 2023 г. 10:27
В посольстве Грузии в Азербайджане приспущены флаги
ФотоВ посольстве Грузии в Азербайджане приспущены флаги
7 августа 2023 г. 13:43
Во Вьетнаме из-за стихийных бедствий с начала года погибли 267 человек
Во Вьетнаме из-за стихийных бедствий с начала года погибли 267 человек
9 августа 2023 г. 09:07
Глава МИД Азербайджана провел телефонный разговор с и.о. помощника госсекретаря США
Глава МИД Азербайджана провел телефонный разговор с и.о. помощника госсекретаря США
9 августа 2023 г. 23:09
Азербайджан существенно увеличил импорт свечей зажигания из Германии и Японии
Азербайджан существенно увеличил импорт свечей зажигания из Германии и Японии
10 августа 2023 г. 14:02
Мадуро обвинил Трампа в организации попытки покушения на него в 2018 году
Мадуро обвинил Трампа в организации попытки покушения на него в 2018 году
5 августа 2023 г. 07:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi