В Калужской области произошло возгорание на электроподстанции

На электрической подстанции, расположенной в селе Росва Калужской области произошло возгорание. Пострадавших нет. Подключенные к подстанции населенные пункты обесточены.

На электрической подстанции, расположенной в селе Росва Калужской области произошло возгорание. Пострадавших нет. Подключенные к подстанции населенные пункты обесточены.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

"Сегодня утром в Калуге произошло возгорание на электрической подстанции на территории села Росва. Пожарные расчеты и аварийные службы работают на месте. Пострадавших нет. Населенные пункты, подключенные к подстанции, остались без электричества", - написал он в соцсетях.

Он отметил, что в настоящее время аварийные службы принимают необходимые меры для ликвидации очага возгорания и восстановления энергоснабжения населенных пунктов. Причины возгорания уточняются.