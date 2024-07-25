В России потерпел крушение вертолет Ми-28, экипаж погиб

Вертолет Ми-28 потерпел крушение в лесном массиве около деревни Кленки в Калужской области России.

Вертолет Ми-28 потерпел крушение в лесном массиве около деревни Кленки в Калужской области России.

Как сообщает Report, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

По информации губернатора, на месте работают спасатели и оперативная группа.

В свою очередь, в Минобороны России сообщили о гибели экипажа.

"В Калужской области при выполнении планового полета потерпел крушение вертолет Ми-28. Вертолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. Экипаж погиб", - сказали в ведомстве.

Предварительная причина авиакатастрофы - техническая неисправность.