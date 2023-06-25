В Калужской области начали снимать ограничения движения

В Калужской области власти приняли решение начать снимать ограничения на движение личного транспорта.

В Калужской области власти приняли решение начать снимать ограничения на движение личного транспорта.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

"Приняли решение начать снятие ограничений на движение личного транспорта на территории области. В течение дня вместе с правоохранительными органами будем восстанавливать обычный порядок движения", - написал он.

Накануне в Калужской области ограничили движение автотранспорта на территориях, прилегающих к соседним Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областям.

Отметим, что в ряде регионов РФ был объявлен режим контртеррористической операции после того, как бойцы ЧВК "Вагнер" пересекли границу с РФ и захватили объекты в Ростове-на-Дону. Глава ЧВК Евгений Пригожин разместил несколько аудиозаписей. В частности, он утверждал, что по его подразделениям якобы нанесли удары, и обвинил в этом военное руководство страны. В связи с этими заявлениями ФСБ РФ возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. В Минобороны назвали ложной информацию о якобы нанесении удара по "тыловым лагерям ЧВК "Вагнер".