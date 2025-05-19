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В Калмыкии в ДТП с микроавтобусом погибли семь человек

В Калмыкии в ДТП с микроавтобусом погибли семь человек В Юстинском районе Республики Калмыкия (РФ) произошло тяжелое ДТП с участием пассажирского микроавтобуса и фуры.
В регионе
19 мая 2025 г. 05:08
В Калмыкии в ДТП с микроавтобусом погибли семь человек

В Юстинском районе Республики Калмыкия (РФ) произошло тяжелое ДТП с участием пассажирского микроавтобуса и фуры.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Согласно информации, жертвами аварии стали семь человек, еще 11 получили травмы.

"Сегодня в 02:30 (03:30 по бакинскому времени - ред.) поступило сообщение о том, что на территории Юстинского района (на 1 211-м км ФАД Р-22 Москва - Тамбов - Волгоград - Астрахань) в районе поселка Цаган Аман произошло лобовое столкновение пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля. К сожалению, в результате ДТП 7 человек погибли, 11 травмированы (доставлены в ЦРБ Юстинского района)", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что всего в микроавтобусе находился 21 человек, детей среди не было.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyada mikroavtobus qəzası nəticəsində 7 nəfər ölüb

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