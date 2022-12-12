В калининградском аэропорту Храброво из-за снегопада задержаны более 20 рейсов

Из-за сильного снегопада в Калининградской области России задержаны 24 рейса в аэропорту Храброво. Аэропорт закрывали днем, чтобы очистить взлетную полосу.

Из-за сильного снегопада в Калининградской области России задержаны 24 рейса в аэропорту Храброво. Аэропорт закрывали днем, чтобы очистить взлетную полосу.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, по данным онлайн-табло, задерживается, в частности, прилет нескольких рейсов из Санкт-Петербурга, а также вылет в Пермь.

"Взлетно-посадочная полоса очищается от снега для обеспечения необходимого сцепления и безопасной посадки судов", - заявили в пресс-службе авиаузла.

Из-за непогоды пять рейсов не смогли совершить посадку в аэропорту. Они ушли на запасной аэродром в Санкт-Петербург. "Пока метеопрогноз неблагоприятный, обильный снегопад продолжается в районе авиаузла. Ситуация по задержкам рейсов постоянно меняется", - добавили в пресс-службе.

По прогнозу Гидрометцентра, сегодня, 12 декабря, в Калининграде будет –1°С, облачно с осадками. 13 декабря ожидается похолодание до 0°С, временами небольшие осадки.