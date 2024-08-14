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В Калининграде автомобиль сбил на тротуаре пятерых пешеходов

В Калининграде автомобиль сбил на тротуаре пятерых пешеходов Пятеро пешеходов пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Калининградской области РФ.
В регионе
14 августа 2024 г. 04:13
В Калининграде автомобиль сбил на тротуаре пятерых пешеходов

Пятеро пешеходов пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Калининградской области РФ.

Как передает Report, об этом сообщило в Telegram управление МВД России по региону.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Калининграде 13 августа около 22:00 (14 августа 00:00 по бакинскому времени - ред.) на ул. Черняховского.

По предварительной информации, водитель автомобиля "Мерседес", не справившись с управлением, вылетел на тротуар и совершил наезд на пешеходов. В результате ДТП пострадало пять человек. Трое, получившие тяжкий и средний вред здоровью, были госпитализированы с травмами, двоим назначено амбулаторное лечение.

Отмечается, что 33-летний водитель, ранее уже привлекавшийся к административной ответственности по ст. 12.8.1 (за управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП РФ, после медицинского освидетельствования будет доставлен в отдел полиции.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоKalininqradda sürücü idarəetməni itirərək avtomobili səkiyə çıxarıb, yaralananlar var

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