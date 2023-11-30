В Калининграде прекратило работу генконсульство Германии

Генеральное консульство Германии прекращает работу в Калининграде с 30 ноября.

Генеральное консульство Германии прекращает работу в Калининграде с 30 ноября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, информация об этом размещена на его официальном сайте.

"С 30.11.2023 года генеральное консульство [Германии] в Калининграде будет закрыто. По консульским и паспортным вопросам из консульского округа генерального консульства в Калининграде просьба обращаться в генеральное консульство в Санкт-Петербурге. По визовым вопросам просьба обращаться исключительно в визовый отдел посольства Германии в Москве", - говорится в сообщении.