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В Калининграде прекратило работу генконсульство Германии

В Калининграде прекратило работу генконсульство Германии Генеральное консульство Германии прекращает работу в Калининграде с 30 ноября.
В регионе
30 ноября 2023 г. 12:28
В Калининграде прекратило работу генконсульство Германии

Генеральное консульство Германии прекращает работу в Калининграде с 30 ноября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, информация об этом размещена на его официальном сайте.

"С 30.11.2023 года генеральное консульство [Германии] в Калининграде будет закрыто. По консульским и паспортным вопросам из консульского округа генерального консульства в Калининграде просьба обращаться в генеральное консульство в Санкт-Петербурге. По визовым вопросам просьба обращаться исключительно в визовый отдел посольства Германии в Москве", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Almaniyanın Kalininqraddakı baş konsulluğu fəaliyyətini dayandırıb
Версия на английском языке Germany shuts down its Consulate General in Russia's Kaliningrad

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