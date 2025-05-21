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В Калининграде пассажирка самолета открыла аварийный выход перед вылетом

В Калининграде пассажирка самолета открыла аварийный выход перед вылетом Проводится доследственная проверка для принятия процессуального решения
В регионе
21 мая 2025 г. 17:57
В Калининграде пассажирка самолета открыла аварийный выход перед вылетом

Сотрудники калининградской транспортной полиции в Калининграде привлекли к административной ответственности пассажирку авиалайнера, следовавшего из аэропорта Храброво в Санкт-Петербург за самовольное открытие аварийного выхода из самолета во время подготовки к вылету.

Как передает Report, об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь Западного ЛУ МВД России на транспорте Екатерина Ковалева.

Проводится доследственная проверка для принятия процессуального решения.

"В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Храброво поступило сообщение о необходимости прибытия наряда транспортной полиции к борту самолета, убывающего из Калининграда в Санкт-Петербург. Стало известно, что 43-летняя жительница Санкт-Петербурга, находясь на борту воздушного судна, перед вылетом несанкционированно открыла аварийный выход", - рассказала она.

Транспортные полицейские препроводили гражданку в дежурную часть линейного отдела полиции на воздушном транспорте. По результатам медицинского освидетельствования установлено, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, отметила представительница транспортной полиции.

"В отношении нарушительницы возбуждено административное производство по ст. 20.21. КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения)", - сказала Ковалева. Максимальная санкция статьи предусматривает административный арест на срок до 15 суток.

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