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В Калининграде более 120 детей эвакуированы из-за пожара в отеле

В Калининграде более 120 детей эвакуированы из-за пожара в отеле Воспитанники детского сада №40 в Калининграде были эвакуированы в пятницу из учреждения из-за возгорания в здании находящегося поблизости отеля "Мартон Палас".
В регионе
19 мая 2023 г. 18:25
В Калининграде более 120 детей эвакуированы из-за пожара в отеле

Воспитанники детского сада №40 в Калининграде были эвакуированы в пятницу из учреждения из-за возгорания в здании находящегося поблизости отеля "Мартон Палас".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в пресс-службе городской администрации отметили об отсутствии пострадавших.

"Руководство детского сада №40 приняло решение об эвакуации 121 ребенка в находящийся поблизости детский сад №113. Причиной стал дым от пожара. Здание детского сада не пострадало, среди детей пострадавших также нет", - сказали в пресс-службе городской администрации.

В тушении пожара задействован 61 человек и 24 единицы техники, в том числе от МЧС России 42 человека и 10 единиц техники. Из здания отеля эвакуированы 80 человек. Пострадавших нет.

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