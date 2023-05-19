В Калининграде более 120 детей эвакуированы из-за пожара в отеле

Воспитанники детского сада №40 в Калининграде были эвакуированы в пятницу из учреждения из-за возгорания в здании находящегося поблизости отеля "Мартон Палас".

Воспитанники детского сада №40 в Калининграде были эвакуированы в пятницу из учреждения из-за возгорания в здании находящегося поблизости отеля "Мартон Палас".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в пресс-службе городской администрации отметили об отсутствии пострадавших.

"Руководство детского сада №40 приняло решение об эвакуации 121 ребенка в находящийся поблизости детский сад №113. Причиной стал дым от пожара. Здание детского сада не пострадало, среди детей пострадавших также нет", - сказали в пресс-службе городской администрации.

В тушении пожара задействован 61 человек и 24 единицы техники, в том числе от МЧС России 42 человека и 10 единиц техники. Из здания отеля эвакуированы 80 человек. Пострадавших нет.