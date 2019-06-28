В Калифорнии осуждены армяне за махинации с программой Medicare

Армяне из Калифорнии - владельцы агентства по медицинскому обслуживанию на дому Анжела Аветисян и Ашот Минасян - признаны виновными в участии мошеннической схеме, вследствие которой система медицинского страхования "Medicare" лишилась 22 млн. долларов, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Суд приговорил 43-летнюю Анжелу Аветисян к 10 годам, а 61-летнего Ашота Минасяна к 6 годам тюремного заключения. Каждый должен будут выплатить возмещение ущерба в размере $4,283 млн. долларов. По данному делу были также признаны Роберт Глейзер и Марина Мерино.

Отметим, что осужденные обвинялись в предъявлении счетов системе "Medicare" с января 2006 года по май 2014 года за услуги, которые либо были ненужными, либо никогда не предоставлялись, на общую сумму 33 млн. долларов, из которых 22 млн. долларов были выплачены.