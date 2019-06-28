В Калифорнии осуждены армяне за махинации с программой Medicare

Армяне из Калифорнии - владельцы агентства по медицинскому обслуживанию на дому Анжела Аветисян и Ашот Минасян - признаны виновными в участии мошеннической схеме, вследствие которой система медицинского страхования "Medicare" лишилась 22 млн. долларов, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.
Суд приговорил 43-летнюю Анжелу Аветисян к 10 годам, а 61-летнего Ашота Минасяна к 6 годам тюремного заключения. Каждый должен будут выплатить возмещение ущерба в размере $4,283 млн. долларов. По данному делу были также признаны Роберт Глейзер и Марина Мерино.
Отметим, что осужденные обвинялись в предъявлении счетов системе "Medicare" с января 2006 года по май 2014 года за услуги, которые либо были ненужными, либо никогда не предоставлялись, на общую сумму 33 млн. долларов, из которых 22 млн. долларов были выплачены.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости