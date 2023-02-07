В Кахраманмараше в результате землетрясения обрушились 5 775 зданий

В городе Кахраманмараш в результате землетрясения обрушились 5 775 зданий.

В городе Кахраманмараш в результате землетрясения обрушились 5 775 зданий.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD).

Сообщается, что по неуточненным данным, общее количество обрушившихся зданий составляет 11 302.

В AFAD также отметили, что к поисково-спасательным работам привлечены 24 443 человек.

Отметим, что вчера на юго-востоке Турции произошло землетрясение, который по словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, самое крупное стихийное бедствие в стране с 1939 года.