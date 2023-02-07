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В Кахраманмараше в результате землетрясения обрушились 5 775 зданий

В Кахраманмараше в результате землетрясения обрушились 5 775 зданий В городе Кахраманмараш в результате землетрясения обрушились 5 775 зданий.
В регионе
7 февраля 2023 г. 11:01
В Кахраманмараше в результате землетрясения обрушились 5 775 зданий

В городе Кахраманмараш в результате землетрясения обрушились 5 775 зданий.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD).

Сообщается, что по неуточненным данным, общее количество обрушившихся зданий составляет 11 302.

В AFAD также отметили, что к поисково-спасательным работам привлечены 24 443 человек.

Отметим, что вчера на юго-востоке Турции произошло землетрясение, который по словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, самое крупное стихийное бедствие в стране с 1939 года.

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Версия на английском языке 5,775 buildings collapse due to quake in Turkiye’s Kahramanmaras

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