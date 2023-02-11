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В Кахраманмараше спустя 122 часа спасли 70-летнюю женщину

В Кахраманмараше спустя 122 часа спасли 70-летнюю женщину В турецком городе Кахраманмараш спустя 122 часа после землетрясения из-под завалов вызволили 70-летнюю Менекше Табак.
В регионе
11 февраля 2023 г. 09:51
В Кахраманмараше спустя 122 часа спасли 70-летнюю женщину

В турецком городе Кахраманмараш спустя 122 часа после землетрясения из-под завалов вызволили 70-летнюю Менекше Табак.

Как передает Report, об этом сообщает TRT Haber.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия. По последним данным, число погибших в Турции превысило 20 тыс.

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Версия на английском языке Woman, 70, rescued from rubble 122 hours after deadly earthquakes in Turkiye
Версия на азербайджанском языке Kahramanmaraşda 122 saatdan sonra 70 yaşlı qadın xilas edilib

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