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В Кахраманмараше состоялось открытие школы имени Гейдара Алиева

В Кахраманмараше состоялось открытие школы имени Гейдара Алиева В Кахраманмараше в квартале "Азербайджан" состоялось открытие школы имени Гейдара Алиева.
В регионе
11 сентября 2024 г. 16:30
В Кахраманмараше состоялось открытие школы имени Гейдара Алиева

В Кахраманмараше в квартале "Азербайджан" состоялось открытие школы имени Гейдара Алиева.

Как сообщает турецкое бюро Report, школа располагается в жилом квартале "Азербайджан" в Кахраманмараше, одном из наиболее пострадавших от февральских землетрясений 2023 года регионов Турции.

В церемонии открытия приняли участие министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, министр национального образования Турции Юсуф Текин, представители общественности обеих стран.

При строительстве трехэтажного современного здания школы, фундамент которого был заложен в апреле прошлого года, были учтены интересы детей с ограниченными возможностями. В школе есть спортзал, библиотека, комната для молитвы, а также убежище для обеспечения безопасности учащихся в различных ситуациях.

В школе имеется также мастерская со специальными инструментами и учебными материалами, класс с музыкальными инструментами, 2 класса для уроков рисования и труда, кабинет для уроков по технологиям, математике и инженерии.

Благоустроена прилегающая к школе территория, создана детская площадка. У входа в начальную школу установлен обелиск с изображениями общенационального лидера Гейдара Алиева и основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.

Директор Управления образования Кахраманмараша Эрхан Байдур высоко оценил строительство начальной школы современного типа в Кахраманмараше: "Хочу выразить искреннюю благодарность всем структурам Азербайджана и лично президенту Ильхаму Алиеву за их вклад в образование детей Кахраманмараша".

Он напомнил, что на месте начальной школы имени Гейдара Алиева ранее находилось образовательное учреждение, которое было разрушено в результате землетрясения.

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Версия на английском языке ФотоSchool named after Azerbaijan's national leader inaugurated in Türkiye's Kahramanmaras
Версия на азербайджанском языке ФотоKahramanmaraşda yeni inşa edilən Heydər Əliyev adına məktəbin açılışı olub

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