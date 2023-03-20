В Кахраманмараше произошло землетрясение магнитудой 4,3

Землетрясение магнитудой 4,3 зарегистрировано в турецкой провинции Кахраманмараш.

Землетрясение магнитудой 4,3 зарегистрировано в турецкой провинции Кахраманмараш.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщает Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

"Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в районе Экинезю провинции Кахраманмараш", - говорится в сообщении.

Уточняется, что очаг землетрясения залегал на глубине 15,36 км.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века", жертвами стихии в стране стали почти 50 тыс. человек.