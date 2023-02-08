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В Кахраманмараше зафиксировано 648 афтершоков

В Кахраманмараше зафиксировано 648 афтершоков После землетрясения магнитудой 7,7 в Кахраманмараше было зарегистрировано в общей сложности 648 афтершоков.
В регионе
8 февраля 2023 г. 12:34
В Кахраманмараше зафиксировано 648 афтершоков

После землетрясения магнитудой 7,7 в Кахраманмараше зарегистрировано в общей сложности 648 афтершоков.

Как сообщает Report, об этом сообщили в турецком Агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями (AFAD).

Отмечается, в регионе завершена установка 50 818 палаток для временного проживания оставшихся без крова людей.

Согласно информации, для оказания людям психологической помощи на территорию привлечены 2 902 специалиста.

Отметим, что число погибших в результате сильного землетрясения, произошедшего 6 февраля в Турции, достигло 6 957 человек, ранения получили 38 224 человека.

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Версия на азербайджанском языке Kahramanmaraşdakı güclü zəlzələdən sonra 648 afterşok qeydə alınıb

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