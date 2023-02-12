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В Кахраманмараше мужчину спасли из-под завалов спустя 141 час

В Кахраманмараше мужчину спасли из-под завалов спустя 141 час В турецком городе Кахраманмараше мужчина средних лет был извлечен из-под завалов спустя 141 час поисково-спасательных работ.
В регионе
12 февраля 2023 г. 02:50
В Кахраманмараше мужчину спасли из-под завалов спустя 141 час

В турецком городе Кахраманмараше мужчина средних лет был извлечен из-под завалов спустя 141 час поисково-спасательных работ.

Об этом сообщает с места событий сотрудник Report, командированный в братскую страну.

По его информации, мужчина был обнаружен и извлечен из-под руин одного из зданий в городе.

В настоящее время поисково-спасательные работы продолжаются.

Отметим, что в целях ликвидации последствий землетрясений в Турцию направлены 725 сотрудников МЧС Азербайджана.

Напомним, что землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоKahramanmaraşda kişi 141 saatdan sonra dağıntılar altından sağ çıxarılıb

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