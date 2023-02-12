В Кахраманмараше мужчину спасли из-под завалов спустя 141 час

В турецком городе Кахраманмараше мужчина средних лет был извлечен из-под завалов спустя 141 час поисково-спасательных работ.

В турецком городе Кахраманмараше мужчина средних лет был извлечен из-под завалов спустя 141 час поисково-спасательных работ.

Об этом сообщает с места событий сотрудник Report , командированный в братскую страну.

По его информации, мужчина был обнаружен и извлечен из-под руин одного из зданий в городе.

В настоящее время поисково-спасательные работы продолжаются.

Отметим, что в целях ликвидации последствий землетрясений в Турцию направлены 725 сотрудников МЧС Азербайджана.

Напомним, что землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия.