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    В Кабуле возле министерства развития сельских районов прогремел взрыв

    Сообщается о погибших и пострадавших

    Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Взрыв прогремел в воскресенье возле здания министерства развития сельских районов в столице Афганистана.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал TOLOnews.

    Согласно его данным, инцидент произошел в 16:30 по местному времени (15:00 мск) в районе Даруламан. Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство у ворот ведомства, сообщает TOLOnews.

    Как отмечает телеканал, официальный представитель министерства Фаридун Азханд заявил, что взрыв прогремел в тот момент, когда сотрудники покидали ведомство. По данным телеканала, в результате случившегося погибли и пострадали 10 человек.

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