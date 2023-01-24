В Кабмине Украины готовятся кадровые перестановки

В Кабмине Украины в ближайшее время возможны кадровые перестановки. Своих должностей могут лишиться министр энергетики Герман Галущенко, а также министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт и глава Минстратегпрома Павел Рябикин.

В Кабмине Украины в ближайшее время возможны кадровые перестановки. Своих должностей могут лишиться министр энергетики Герман Галущенко, а также министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт и глава Минстратегпрома Павел Рябикин.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Сообщается, что эти министры давно рассматривались как кандидаты на замену.

"К Галущенко давно есть вопросы у наших западных друзей и как менеджер он далеко не самый сильный министр. Но учитывая ситуацию в энергетики его не спешили трогать. Рябикин и Гутцайт, как ожидалось, могли лишиться кресел в ходе реформы Кабмина и оптимизации министерств. Но, возможно, это случится и раньше. О сроках пока говорить сложно", - сказал источник.

Что касается Галущенко, по информации издания, уже подготовлен шорт-лист претендентов, которые могут сменить его на должности. По словам собеседников во власти, среди кандидатов в основном действующие и бывшие топ-менеджеры государственных и частных энергетических компаний.