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В Кабмине Украины готовятся кадровые перестановки

В Кабмине Украины готовятся кадровые перестановки В Кабмине Украины в ближайшее время возможны кадровые перестановки. Своих должностей могут лишиться министр энергетики Герман Галущенко, а также министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт и глава Минстратегпрома Павел Рябикин.
В регионе
24 января 2023 г. 13:13
В Кабмине Украины готовятся кадровые перестановки

В Кабмине Украины в ближайшее время возможны кадровые перестановки. Своих должностей могут лишиться министр энергетики Герман Галущенко, а также министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт и глава Минстратегпрома Павел Рябикин.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Сообщается, что эти министры давно рассматривались как кандидаты на замену.

"К Галущенко давно есть вопросы у наших западных друзей и как менеджер он далеко не самый сильный министр. Но учитывая ситуацию в энергетики его не спешили трогать. Рябикин и Гутцайт, как ожидалось, могли лишиться кресел в ходе реформы Кабмина и оптимизации министерств. Но, возможно, это случится и раньше. О сроках пока говорить сложно", - сказал источник.

Что касается Галущенко, по информации издания, уже подготовлен шорт-лист претендентов, которые могут сменить его на должности. По словам собеседников во власти, среди кандидатов в основном действующие и бывшие топ-менеджеры государственных и частных энергетических компаний.

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