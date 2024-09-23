В Кабардино-Балкарии задержали 15 членов экстремистской религиозной ячейки

В Кабардино-Балкарии задержали 15 членов экстремистской религиозной ячейки, применявших насильственные методы убеждения.

В Кабардино-Балкарии задержали 15 членов экстремистской религиозной ячейки, применявших насильственные методы убеждения.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу по материалам УФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике, Главного управления по противодействию экстремизму МВД России и МВД по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дело в отношении Резуана Кангезова и его 14 соучастников", - заявила она, отметив, что члены группы по указанию лидера применяли физическое и психологическое насилие к тем, кто был не согласен с их радикальными идеями.

Кангезова подозревают в создании экстремистского сообщества. По данным следствия, в 2023 году он создал экстремистскую группу в Баксанском районе Кабардино-Балкарии. Целью этой группы называется насильственное принуждение людей к взглядам экстремистов и подготовка преступлений на религиозной почве.