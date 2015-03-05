Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ В Йемене освобожден иранский дипломат Нур Ахмад Никбахт, похищенный в Сане в июле 2013 года. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в скором времени Никбахт вернется на родину.

Сотрудник посольства Ирана в столице Йемена Никбахт был захвачен вооруженными людьми, когда направлялся из дома на работу. Угрожая оружием, боевики увезли его в неизвестном направлении.

Ни одна организация не взяла на себя ответственность за похищение.