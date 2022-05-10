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В Изюме под завалами пятиэтажки нашли более 40 погибших мирных жителей

В Изюме под завалами пятиэтажки нашли более 40 погибших мирных жителей Под завалами дома в Изюме Харьковской области Украины найдены тела 44 гражданских.
В регионе
10 мая 2022 г. 11:22
В Изюме под завалами пятиэтажки нашли более 40 погибших мирных жителей

Под завалами дома в Изюме Харьковской области Украины найдены тела 44 гражданских.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Во временно оккупированном Изюме под завалами пятиэтажного дома, который ВС РФ уничтожили еще в первой декаде марта, нашли тела 44 погибших гражданских. Это очередное ужасное военное преступление российских войск против мирного населения! Мы фиксируем каждое, и за каждое они заплатят!", - сообщил он.

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