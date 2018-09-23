В Израиле надеются на урегулирование инцидента с Ил-20

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Израиль и Россия ведут постоянный диалог по катастрофе Ил-20 в Сирии и сумеют урегулировать инцидент, считает министр обороны еврейского государства Авигдор Либерман.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, такое мнение он сказала в интервью местной радиостанции "Кан", которое было опубликовано рано утром в воскресенье.

Российский Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, был сбит 17 сентября при возвращении на авиабазу "Хмеймим". В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. При этом, по данным Минобороны России, Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала. Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

Израильтяне не признают своей вины в гибели Ил-20.

"Вся история находится под наблюдением и контролем. Мы ведем постоянный диалог. Картина и факты ясны, и я думаю, что ситуация вернется в норму", — сказал Либерман.

Он повторил позицию израильской стороны о том, что вся ответственность за инцидент лежит на сирийских военных — это, по его словам, "не версия следствия, а факт", Министр добавил, что Израиль не намерен втягиваться в "громкие споры" с Россией в медиапространстве, где, как он сказал, освещение ситуации не отражает "реальных дискуссий и контактов, имевших место в последние дни".