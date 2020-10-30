В Измире произошло еще два землетрясения

В Эгейском море, недалеко от греческого острова Самос, также зафиксировано землетрясение силой 4 балла на глубине 2,5 км

Еще два землетрясения силой 4 балла с интервалом в 3 минуты произошли в районах Урла и Сеферихисар Измира в Турции.

Как сообщает Report, об этом сообщило Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями (AFAD).

Сообщается, что подземный толчок в Урле был зафиксирован на глубине 25 км, а в Сафарихисаре - на глубине 7 км.

В Эгейском море, недалеко от греческого острова Самос, также зафиксировано землетрясение силой 4 балла на глубине 2,5 км.

Напомним, что в результате сильного землетрясения в районе Байраклы, рухнуло по меньшей мере, одно здание.