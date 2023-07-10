В Турции к тушению природных пожаров привлекли авиацию

Почти 20 единиц авиационной техники привлечено к тушению двух крупных лесных пожаров, которые в понедельник возникли в окрестностях города Измир на побережье Эгейского моря.

Почти 20 единиц авиационной техники привлечено к тушению двух крупных лесных пожаров, которые в понедельник возникли в окрестностях города Измир на побережье Эгейского моря.

Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, возгорания произошли в промышленных районах Алиага и Мендерес, местами огонь приблизился к жилой зоне.

В районы, где горит лес, направлены авиация и наземная техника.

В уезде Алиага огонь тушат 6 вертолетов, 4 самолета, порядка 30 пожарных машин. В районе Мендерес для борьбы со стихией привлечены 5 вертолетов, 3 самолета и свыше 20 единиц наземной техники.

Тушение пожаров, как отмечается, осложняет сильный ветер. Температура воздуха в Измире составляет порядка 35 градусов, синоптики прогнозируют ее повышение в ближайшие дни до 40 градусов.