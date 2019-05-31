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В изданную ЦИК Грузии книгу включена информация о первой женщине-депутате мусульманского мира - ФОТО

В изданной ЦИК Грузии книге разместили информацию о Периханым Софиевой

Центризбирком Грузии (ЦИК) издал книгу под названием "Выборы в органы местного самоуправления в Грузинской Демократической Республике". 

Как сообщает грузинское бюро Report, книга посвящена выборам, проведенным в органы местного самоуправления в 1918-1920 гг. 

В издании, вышедшем в свет на грузинском и английском языках, также размещена фотография и информация об избранной в Грузии первой женщиной-депутатом в мусульманском мире, азербайджанке Периханым Софиевой. 

Отметим, что П.Софиева скончалась в 1953 году. В июне прошлого года на ее могиле в селе Гараджалар Гардабанского района установили надгробный памятник. 

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