В изданную ЦИК Грузии книгу включена информация о первой женщине-депутате мусульманского мира - ФОТО

Центризбирком Грузии (ЦИК) издал книгу под названием "Выборы в органы местного самоуправления в Грузинской Демократической Республике".

Как сообщает грузинское бюро Report, книга посвящена выборам, проведенным в органы местного самоуправления в 1918-1920 гг.

В издании, вышедшем в свет на грузинском и английском языках, также размещена фотография и информация об избранной в Грузии первой женщиной-депутатом в мусульманском мире, азербайджанке Периханым Софиевой.

Отметим, что П.Софиева скончалась в 1953 году. В июне прошлого года на ее могиле в селе Гараджалар Гардабанского района установили надгробный памятник.