В Италии задержали организатора похищения итальянца в Москве

Итальянские правоохранители выявили и задержали организатора похищения минувшим летом в Москве итальянского предпринимателя, постоянно проживающего в российской столице.

Итальянские правоохранители выявили и задержали организатора похищения минувшим летом в Москве итальянского предпринимателя, постоянно проживающего в российской столице.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство ANSA.

В прокуратуре города Болонья, речь идет о гражданине Узбекистана, который задержан в районе Равенны.

Глава российского филиала компании по производству технических промышленных газов Стефано Гуидотти был похищен в центре российской столицы 28 июня и освобожден через 36 часов в Брянске благодаря оперативным действиям российских правоохранителей. Тогда же были задержаны четверо подозреваемых в похищении итальянца, у которого имеется также российское гражданство.

Как установило итальянское следствие, похищение было организовано с целью требования выкупа. Проживающий под Равенной узбек, имеющий российский паспорт, ранее также работал на компанию Гуидотти. В прокуратуре Болоньи отметили высокий уровень сотрудничества с российскими судебными властями, что позволило раскрыть это дело.