В ISW рассказали, почему Пригожин свернул военный мятеж в России

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сделал ставку на то, что единственный способ сохранить свою компанию, как независимую силу - это выступить против Минобороны РФ, но он переоценил свои перспективы.

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сделал ставку на то, что единственный способ сохранить свою компанию, как независимую силу - это выступить против Минобороны РФ, но он переоценил свои перспективы.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в новом обзоре Института по изучению войны (ISW).

Аналитики ISW отметили, что Пригожин рассматривал срок - 1 июля, установленный Минобороны для формализации контроля над нерегулярными формированиями, включая "Вагнер", как экзистенциальную угрозу его политическому (и, возможно, личному) выживанию. Поэтому он решил рискнуть, использовав свои силы, в попытке сменить руководство Минобороны, чтобы не потерять ЧВК "Вагнер". Пригожин планировал этот мятеж, о чем говорят координация и скорость "вагнеровских" движений, но у ISW пока нет подтверждений этой гипотезе.

"Восстание Пригожина еще больше подорвало его базу поддержки в ультранационалистическом сообществе, российском правительстве и внутри самой ЧВК "Вагнер", - констатировали эксперты.

В Институте допустили, что Пригожин также разозлил многих сотрудников "Вагнера" и симпатизирующих этой ЧВК ультранационалистов тем, что не довел до конца попытку дойти до Москвы.

Кроме того, аналитики отметили, что соглашение, достигнутое Пригожиным с Лукашенко и Кремлем, расстроит сотрудников "Вагнера", поскольку оно "положило конец усилиям главаря наемников оградить их от подчинения Минобороны РФ".