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В ISW объяснили, зачем по Москве установили комплексы ПВО

В ISW объяснили, зачем по Москве установили комплексы ПВО Кремль, вероятно, активизирует свои усилия, чтобы подготовить население РФ к затяжной войне против Украины. Именно с этой целью по Москве в последние дни устанавливаются системы ПВО.
В регионе
21 января 2023 г. 10:08
В ISW объяснили, зачем по Москве установили комплексы ПВО

Кремль, вероятно, активизирует свои усилия, чтобы подготовить население РФ к затяжной войне против Украины. Именно с этой целью по Москве в последние дни устанавливаются системы ПВО.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В нем отмечается, что Кремль, вероятно, развернул системы ПВО в Москве, чтобы создать новую "картинку" войны, которая является более опасной для российского общества.

По мнению экспертов ISW, эта демонстрация систем ПВО также, вероятно, является частью зарождающейся кампании по продвижению ряда аналогий с боевыми действиями времен Второй Мировой войны, когда средства противовоздушной обороны устанавливались непосредственно по всей Москве.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ: "Kreml Rusiya əhalisini Ukraynaya qarşı uzunmüddətli müharibəyə hazırlayır"
Версия на английском языке ISW explained why air defense systems were installed in Moscow

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