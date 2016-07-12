В Исполкоме СНГ сократят число сотрудников в целях экономии

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Численность сотрудников Исполкома СНГ будет сокращена по финансовым соображениям. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

"К сокращению нас побуждают финансовые вопросы. Бюджет напряженный", — заявил Лебедев журналистам во вторник в Минске.

Он не уточнил, какое количество сотрудников предполагается сократить, но выразил надежду, что "сокращения будут несущественные и не повлияют на деятельность органов Содружества".

Также Лебедев сообщил, что в настоящее время идет работа над оптимизацией расходов Исполкома СНГ.