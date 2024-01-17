В Исламабаде заявили о серьезных последствиях удара Тегерана по пакистанской территории

В Министерстве иностранных дел Пакистана решительно осудили неспровоцированное нарушение воздушного пространства Ираном.

В Министерстве иностранных дел Пакистана решительно осудили неспровоцированное нарушение воздушного пространства Ираном.

Как передает Report , соответствующее заявление размещено на сайте внешнеполитического ведомства.

В МИД также подчеркнули, что удар нанесенный Корпусом стражей исламский революции (КСИР), который входит в состав Вооруженных сил Ирана, по пакистанской территории является "нарушением суверенитета и может иметь серьезные последствия".

"Еще большую тревогу вызывает тот факт, что этот незаконный акт произошел, несмотря на существование нескольких каналов связи между Пакистаном и Ираном. Решительный протест Пакистана уже был подан соответствующему высокопоставленному чиновнику Министерства иностранных дел Ирана в Тегеране. Кроме того, иранский поверенный в делах был вызван в Министерство иностранных дел [Пакистана], чтобы выразить наше самое решительное осуждение этого вопиющего нарушения суверенитета Пакистана и сообщить, что ответственность за последствия будет лежать исключительно на Иране.

Пакистан всегда заявлял, что терроризм является общей угрозой для всех стран региона и требует скоординированных действий. Такие односторонние действия не соответствуют добрососедским отношениям и могут серьезно подорвать двустороннее доверие", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что КСИР, который входит в состав Вооруженных сил Ирана, нанес ракетный удар по району Ко Сабз в пакистанской провинции Белуджистан. Целью, как утверждал Тегеран, были "террористические группировки".