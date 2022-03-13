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В Ирпене убит корреспондент New York Times

В Ирпене убит корреспондент New York Times В городе Ирпене Киевской области российские оккупанты расстреляли корреспондента New York Times.
В регионе
13 марта 2022 г. 17:20
В Ирпене убит корреспондент New York Times

В городе Ирпене Киевской области российские войска расстреляли корреспондента New York Times.

Как передает Report, об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Они цинично убивают даже журналистов международных СМИ, которые пытаются показать правду о бесчинствах российских войск в Украине. Сегодня в Ирпене расстреляли 51-летнего корреспондента всемирно известного медиа New York Times", - отметил он.

По словам Геращенко, еще один журналист ранен. Его доставили в "Охматдет", где оказывают первую медицинскую помощь.

"Мы с коллегой прошли первый мост в Ирпене, пытались добраться до второго, чтобы снять, как идут беженцы. Кто-то согласился подвезти нас до моста, мы сели в машину - и по нам открыли огонь. Водитель развернулся, чтобы уехать оттуда, и в этот момент в меня попали. Я видел, что и Брента Рено, моего друга, тоже ранили - в шею. Затем мы разделились, и я не знаю что с ним - сюда меня доставила "скорая"", - сказал пострадавший.

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Версия на азербайджанском языке ФотоUkraynanın Kiyev vilayətində "New York Times"ın müxbiri güllələnib

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