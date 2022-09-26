В Иркутской области в результате нападения ранили военкома

В Усть-Илимске (Россия) молодой человек открыл стрельбу в военкомате, в результате чего был ранен военком Александр Елисеев.

В Усть-Илимске (Россия) молодой человек открыл стрельбу в военкомате, в результате чего был ранен военком Александр Елисеев.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

По его словам, Елисеева доставили в реанимацию в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь.

Стрелявшего задержали. Случившееся Кобзев назвал "чрезвычайным происшествием".

"Я дал поручение усилить меры безопасности. Прошу всех сохранять спокойствие", - добавил губернатор.

В пресс-службе Министерства здравоохранения региона сообщили, что состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

"Он в тяжелом состоянии, в реанимации", - сказал представитель ведомства.