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В Иркутской области школьник напал с молотком и ножом на одноклассников

В Иркутской области школьник напал с молотком и ножом на одноклассников Вооруженный молотком и ножом школьник напал на одноклассников в Балаганске Иркутской области, пострадали три ученика.
В регионе
23 сентября 2024 г. 13:38
В Иркутской области школьник напал с молотком и ножом на одноклассников

Вооруженный молотком и ножом школьник напал на одноклассников в Балаганске Иркутской области, пострадали три ученика.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в правоохранительных органах.

Мотивы нападавшего подростка выясняют, на профилактическом учете он не состоял.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более малолетних и о халатности (ч. 3 ст. 30, п. "а, в" ч. 2 ст. 105 ч. 1 ст. 293 УК РФ). Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь, угрозы для их жизни нет.

Ранее похожий случай недавно произошел в челябинской школе. В результате нападения пострадала учитель химии, а также школьники.

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