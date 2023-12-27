О нас

В Иркутской области произошло землетрясение магнитудой 5,1

В Иркутской области произошло землетрясение магнитудой 5,1 Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Иркутской области.
В регионе
27 декабря 2023 г. 10:44
В Иркутской области произошло землетрясение магнитудой 5,1

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Иркутской области.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает байкальский филиал Единой геофизической службы РАН.

"Зарегистрировано землетрясение: 56.92 [градуса] северной широты, 108.73 [градуса] восточной долготы. <…> Энергетический класс: 13.2", - говорится в справке сейсмологов. На основании их данных, магнитуда составила 5,1.

По информации регионального главка МЧС, интенсивность в Усть-Куте Иркутской области составила 4 балла, а в Иркутске - 2 балла. "Объекты инфраструктуры работают в штатном режиме. Разрушений нет", - пояснили в МЧС.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rusiyada zəlzələ olub

Другие новости из категории

Стратегическое сотрудничество Индии с Арменией может сойти с повестки после смены баланса сил на Кавказе
Стратегическое сотрудничество Индии с Арменией может сойти с повестки после смены баланса сил на Кавказе
27 декабря 2023 г. 11:42
Представитель ЕК: Для вступления Украины в Евросоюз нужно от 6 до 11 лет
Представитель ЕК: Для вступления Украины в Евросоюз нужно от 6 до 11 лет
27 декабря 2023 г. 11:06
Главы МИД РФ и Ирана обсудили ситуацию на Южном Кавказе
Главы МИД РФ и Ирана обсудили ситуацию на Южном Кавказе
27 декабря 2023 г. 00:22
Песков: Мирный договор Армении и Азербайджана обеспечит предсказуемость на Кавказе
Песков: Мирный договор Армении и Азербайджана обеспечит предсказуемость на Кавказе
26 декабря 2023 г. 23:18
Хосейн Амир Абдоллахиан посетит Армению
Хосейн Амир Абдоллахиан посетит Армению
26 декабря 2023 г. 22:25
Путин пригласил лидеров стран СНГ на открытие Игр будущего
Путин пригласил лидеров стран СНГ на открытие "Игр будущего"
26 декабря 2023 г. 20:31
Путин: Россия при председательстве в СНГ будет конструктивно выстраивать работу по безопасности
Путин: Россия при председательстве в СНГ будет конструктивно выстраивать работу по безопасности
26 декабря 2023 г. 20:26
Путин: РФ уделит внимание расширению расчетов в нацвалютах
Путин: РФ уделит внимание расширению расчетов в нацвалютах
26 декабря 2023 г. 20:17
Комиссия парламента Турции одобрила заявку Швеции на вступление в НАТО
Комиссия парламента Турции одобрила заявку Швеции на вступление в НАТО
26 декабря 2023 г. 20:09
Путин обсудил международные вопросы с коллегами по СНГ
Путин обсудил международные вопросы с коллегами по СНГ
26 декабря 2023 г. 20:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi