В Иркутской области произошло землетрясение магнитудой 5,1

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Иркутской области.

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Иркутской области.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает байкальский филиал Единой геофизической службы РАН.

"Зарегистрировано землетрясение: 56.92 [градуса] северной широты, 108.73 [градуса] восточной долготы. <…> Энергетический класс: 13.2", - говорится в справке сейсмологов. На основании их данных, магнитуда составила 5,1.

По информации регионального главка МЧС, интенсивность в Усть-Куте Иркутской области составила 4 балла, а в Иркутске - 2 балла. "Объекты инфраструктуры работают в штатном режиме. Разрушений нет", - пояснили в МЧС.