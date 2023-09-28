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В Иркутской области два человека погибли во время пожара в частном доме

В Иркутской области два человека погибли во время пожара в частном доме Два человека погибли во время пожара в частном доме в деревне Харанут Иркутской области.
В регионе
28 сентября 2023 г. 09:11
В Иркутской области два человека погибли во время пожара в частном доме

Два человека погибли во время пожара в частном доме в деревне Харанут Иркутской области.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает ГУМЧС региона.

"При разборе обрушившихся конструкций под завалами в доме были обнаружены двое погибших, женщина 1961 года рождения и мужчина 1957 года рождения. Дознаватели МЧС России установили, что погибшие - семейная пара", - говорится в сообщении.

Вечером в среду в деревне Харанут Эхирит-Булагатского района произошел пожар в частном жилом доме, на месте происшествия работали два пожарных расчета. На момент прибытия первого подразделения дом был полностью охвачен огнем, произошло обрушение потолочного перекрытия, горели хозяйственные постройки. Соседи сообщили о том, что в доме находятся люди. Через час открытое горение было ликвидировано на площади 146 квадратных метров.

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