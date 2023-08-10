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В иранском Ширазе несколько часов тушат пожар на тростниковых полях

В иранском Ширазе несколько часов тушат пожар на тростниковых полях Обширные площади тростниковых полей в иранском городе Шираз загорелись с утра в четверг. Пожарные не могут подобраться к территории.
В регионе
10 августа 2023 г. 17:03
В иранском Ширазе несколько часов тушат пожар на тростниковых полях

Обширные площади тростниковых полей в иранском городе Шираз загорелись с утра в четверг. Пожарные не могут подобраться к территории.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim.

"Пожар не может быть локализован пожарной командой Шираза из-за болотистой природы пораженной территории. Для борьбы с этим сильным огнем необходимо потушить пожар с воздуха", - говорится в сообщении.

Дым от пожара распространился на большую часть города, источник которого можно увидеть даже в городских окрестностях.

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Версия на азербайджанском языке Şirazda böyük ərazi yanır, şəhərin səmasını tüstü bürüyüb

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