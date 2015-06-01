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    ​В иранском регионе, где расположена АЭС "Бушер", произошло землетрясение

    Информации о возможных жертвах или разрушениях не поступало

    Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 4,4 балла произошло в иранском регионе, где расположена единственная действующая в стране атомная электростанция "Бушер", сообщает Report со ссылкой на ТАСС. 

    По сообщению иранской сейсмологической службы, "эпицентр землетрясения располагался в малонаселенной местности, в 110 километрах к северо-западу от населенного пункта Бушер", где находится иранская АЭС.

    Информации о возможных жертвах или разрушениях, а также состоянии атомной станции не поступало.

    В 2013 году в этом же регионе было отмечено землетрясение магнитудой 6,1 балла, в результате которого погибли около 40 человек.

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