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    В иранском Мешхеде обрушились три жилых дома, 10 человек погибли - ФОТО

    © Tasnim

    Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Десять человек погибли, 5 пострадали в результате обрушения 3 жилых домов в городе Мешхед на северо-востоке Ирана, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Как сообщил представитель местной пожарной службы Мехди Резаи, в результате происшествия на данный момент погибли десять человек, пять пострадавших были госпитализированы.

    По сообщениям местных СМИ, инцидент произошел утром, причиной обрушения зданий стал взрыв водонагревающего котла.

    Как отметил М.Резаи, в результате инцидента три дома были разрушены, еще 15 соседних зданий получили серьезный ущерб. По его словам, точные причины инцидента устанавливаются.

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