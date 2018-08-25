В иранском Мешхеде обрушились три жилых дома, 10 человек погибли - ФОТО

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Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Десять человек погибли, 5 пострадали в результате обрушения 3 жилых домов в городе Мешхед на северо-востоке Ирана, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщил представитель местной пожарной службы Мехди Резаи, в результате происшествия на данный момент погибли десять человек, пять пострадавших были госпитализированы.

По сообщениям местных СМИ, инцидент произошел утром, причиной обрушения зданий стал взрыв водонагревающего котла.

Как отметил М.Резаи, в результате инцидента три дома были разрушены, еще 15 соседних зданий получили серьезный ущерб. По его словам, точные причины инцидента устанавливаются.