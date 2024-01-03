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В иранском Кермане при взрыве погибли трое полицейских

В иранском Кермане при взрыве погибли трое полицейских Три сотрудника полиции погибли в результате двух взрывов у кладбища в иранском городе Керман, где похоронен командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) генерал Касем
В регионе
3 января 2024 г. 21:25
В иранском Кермане при взрыве погибли трое полицейских

Три сотрудника полиции погибли в результате двух взрывов у кладбища в иранском городе Керман, где похоронен командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) генерал Касем Сулеймани.

Как передает Report, об этом сообщило агентство IRNA.

"Три полицейских, служа народу, погибли в результате террористического акта в Кермане", - заявил представитель органов правопорядка Сардар Монтазер аль-Махди.

Напомним, что сегодня в иранском городе Керман во время церемонии, посвященной очередной годовщине гибели генерала Касема Сулеймани, произошло два взрыва. По информации агентства Tasnim, первый взрыв прогремел в 700 м от могилы Сулеймани, второй - на расстоянии примерно 1 км. Погибли более 100 человек, еще около 211 получили ранения.

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